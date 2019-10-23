اونلاين | أونلاين NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش بوكا جونيورز FAST NOW

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يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، في أقوى ديربي في العالم، نظرًا لإتسامه بالعنف الكبير من قبل الجماهير واللاعبين داخل وخارج أرضية ملعب المباراة، كورة لايف KORALIVE.

BocaJuniors vs River Plate live stream، بث مباشر لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، حيث سيشهد مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس، بين بوكا جونيورز وريفربليت أجواء مشحونة قبل المباراة بسبب تفوق الأخير في مباارة الذهاب.

كورة جول BocaJuniors KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة بوكا جونيورز ضد ريفربليت، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات، والواحدة والنصف صباحًا بتوقيت تونس، والثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت جرينتش.

الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين River Plate، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في ثلاثة مباريات والخسارة في لقاء وحيد.

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بث مباشر لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت كول كورة COOLKORA

يسعى ريفربليت بقيادة مدربه مارسيلو جاياردو، لتأكيد تفوقه في مباراة الذهاب بالفوز مجددًا في لقاء الأياب ليقهر فريق البوكا على أرضه ووسط جماهيرBocaJuniors vs River Plate ONLINE.

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حقق ريفربليت الفوز على نظيره البوكا بهدفين دون مقابل، تناوب على تسجيلها كلاً من رفائيل سانتوس بوري من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، قبل أن يعزز ايغناسيو فرنانديز النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 من عمر اللقاء ليضع قدما في الدور النهائي من البطولة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "المونيمونتال" معقل الريفر، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس، لذلك يحتاج البوكا لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة لضمان التأهل للدور القادم.