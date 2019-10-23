اونلاين | يلا شوت now مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار plus رابط ماتش بوكا جونيورز متعدد NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت now مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار plus رابط ماتش بوكا جونيورز متعدد NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني ضيفًا ثقيلاً على مواطنه بوكا جونيورز، في المباراة التي تجمع بينهما صباح اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري، على ملعب "لابوموبونيرا"، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت لمشاهدتها عبر كورة أونلاين BocaJuniors ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، في تمام الثانية والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات، والواحدة والنصف صباحًا بتوقيت تونس، ووالثانية عشر والنصف منتصف الليل بتوقيت جرينتش.

كورة جول River Plate KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت

Advertisements

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق خليل البلوشي، في منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة اللاتينية وخاصة الأرجنتينية.

يلا شوت Yalla Shootمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز ضد ريفر بليت للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

BocaJuniors vs River Plate live streamBocaJuniors vs River Plate live stream

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريفربليت رغم تفوقه ذهابًا بهدفين نظيفين، نظرًا لقوة منافسه بوكا جونيورز على ملعب ووسط جماهيره "لابوموبونيرا".