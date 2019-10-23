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موعد مباراة الإسماعيلي المصري أمام الجزيرة الإماراتي اليوم والقنوات الناقلة

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يواجه نادي الإسماعيلي المصري نظيره الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتي ستقام على أرضية ملعب استاد الإسماعيلية.

موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة اليوم والقنوات الناقلة

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تقام مباراة الإسماعيلي والجزيرة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ، السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي .

يذكر أن الإسماعيلي كان قد تأهل لدور الـ 16 بعد تغلبه على أهلي بني غازي الليبي، بينما صعد الجزيرة الإماراتي بإقصائه النصر العماني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الإمارات يوم 26 من شهر نوفمبر المقبل.

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