شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلي المصري أمام الجزيرة الإماراتي اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
يواجه نادي الإسماعيلي المصري نظيره الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتي ستقام على أرضية ملعب استاد الإسماعيلية.
موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة اليوم والقنوات الناقلة
تقام مباراة الإسماعيلي والجزيرة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.
يذكر أن الإسماعيلي كان قد تأهل لدور الـ 16 بعد تغلبه على أهلي بني غازي الليبي، بينما صعد الجزيرة الإماراتي بإقصائه النصر العماني.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الإمارات يوم 26 من شهر نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي المصري أمام الجزيرة الإماراتي اليوم والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.