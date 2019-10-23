شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة أمام الوصل الإماراتي اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

يواجه نادي الاتحاد السعودي نظيره الوصل الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتي ستقام على أرضية ملعب استاد زعبيل في الأمارات. موعد مباراة الاتحاد والوصل اليوم والقنوات الناقلة تقام مباراة الاتحاد والوصل اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 06:30 بتوقيت السعودية، 05:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية. يذكر أن اتحاد جدة كان قد تأهل لدور الـ 16 على حساب العهد اللبناني، بينما صعد الوصل الإماراتي بعد إقصائه الهلال السوداني.

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