جوارديولا يكيل المديح لستيرلنج عقب الهاتريك

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365

إكتسح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه أتالانتا الإيطالي، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "الإتحاد".



وكان لنجم المنتخب الإنجليزي رحيم ستيرلنج نصيب الأسد من الأهداف بتسجيله لثلاثية، دفعت مدربه بيب جوارديولا للإشادة به في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

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وصرح جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "بالغد سيتضح موقف رودري، إذا كان هناك كسرا سيغيب لمدة 3 أسابيع، أتمنى أن يقتصر غيابه على 10 أيام".

وبالحديث عن رحيم ستيرلنج أضاف: "رحيم لاعب مذهل وإستثنائي، بإيمكانه أن يلعب لفريقين مختلفين، لديه قوه بدية هائلة".

وتابع: "بالتأكيد نحن في موقف جيد الآن، الحفاظ على الصدارة مهم لنا جداً".