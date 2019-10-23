ساري: سعيد بالحفاظ على صدارة مجموعتنا بدوري الأبطال الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الخليج 365 حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزاً صعباً على ضيفه لوكومتيف موسكو الروسي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري عقب اللقاء: "حقق ديبالا الفوز لنا في وقت متأخر، كرة ميرانتشوك أشعرتنا بالخطر خلال أحداث الشوط الأول". Advertisements وأضاف: "قمنا بعمل جيد، عابنا البطء في بعض الأوقات، لكننا هاجمنا بكثافة وإستطعنا تعديل النتيجة". وتابع: "من المهم لنا مواصلة الحفاظ على الصدارة، أخبرت اللاعبين بضرورة ذلك".

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