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اجتماع فى الإنتاج الحربى لبحث التظلم ضد لجنة الحكام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد ظهر اليوم الأربعاء، اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى اجتماعًا مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق لبحث الخطوات التصعيدية المنتظر اتخاذها ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة.

وكان خالد مهدي، قد أكد أن ناديه بصدد تقديم مذكرة احتجاج للجنة الخماسية باتحاد الكرة ضد الأداء التحكيمي قائلاً: "لن نقف مكتوفى الأيدى أمام محاولات البعض لعرقلة مسيرة الإنتاج الحربى، نعى جيدًا الفارق بين الأخطاء البشرية للحكام والأخطاء المتعمدة".

وتلقى الإنتاج الحربي الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوي التقدم لفريقه في الدقيقة 45، وأحرز عبد الله السعيد الهدف الثاني له في المباراة والثالث لبيراميدز في الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوي الهدف الأول للإنتاج في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية في الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى، وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز.

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وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل .

 

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