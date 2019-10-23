شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب الجهات المختلفة لخوض مبارياته على استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة الزمالك إرسال خطاب إلى الجهات المختلفة للحصول على الموافقة بخوض مباريات الفريق سواء المحلية أو الأفريق على استاد القاهرة الدولى بعدما نقل الفريق مبارياته من استاد بتروسبورت إلى استاد السلام بشكل مؤقت لحين التمكن من خوض مبارياته بعد ذلك على استاد القاهرة.
من ناحية أخرى، قررت إدارة الكرة بالزمالك دخول الفريق معسكرًا خارجيًا استعدادًا لمنافسات الموسم الجارى، وسيتم خلاله العمل على كل الثغرات لتطوير المعدلات الفنية والمستوى البدنى للفريق .
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