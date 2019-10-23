مانشستر سيتي يفوز على أتالانتا بخماسية في دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزه الثالث على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه أتالانتا بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل سيرجيو أجويرو هدفين في الدقيقتين 34 و38، وأضاف رحيم سترلينج ثلاثية في 11 دقيقة (58 و64 و69)، فيما أحرز رسلان مالينوفسكي هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

واقترب مانشستر سيتي بهذا الفوز، من التأهل إلى الدور ثمن النهائي، حيث يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 نقاط أمام دينامو زغرب الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام شاختار دونتسك، فيما يقبع أتالانتا في قاع المجموعة برصيد خال من النقاط.

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