ريال مدريد الإسباني يحقق انتصارًا ثمينًا على جالطة سراي بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريال مدريد الإسباني انتصارًا ثمينًا على جالطة سراي التركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وسجل توني كروس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، ليمنح الميرنجي الانتصار الأوروبي الأول هذا الموسم. بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

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