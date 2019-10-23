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عبدالعزيز بن تركي يهنئ الهلاليين بالتأهل للنهائي الآسيوي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نادي الهلال بمناسبة تأهله للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا 2019.

وقدم التهنئة لمجلس إدارة النادي وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور الرياضي بمناسبة التأهل، معرباً عن ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم أفضل المستويات وبذل كل الجهد في مباراتي الذهاب والإياب المقبلتين لتحقيق اللقب القاري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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