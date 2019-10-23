شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي يهنئ الهلاليين بالتأهل للنهائي الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نادي الهلال بمناسبة تأهله للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا 2019. وقدم التهنئة لمجلس إدارة النادي وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور الرياضي بمناسبة التأهل، معرباً عن ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم أفضل المستويات وبذل كل الجهد في مباراتي الذهاب والإياب المقبلتين لتحقيق اللقب القاري.



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