شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يراقب العميد قبل الديربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

عقد مدرب الأهلي جروس اجتماعاً مع لاعبي الفريق الكروي الأول، وطالبهم بمضاعفة الجهود الفنية من أجل تحقيق طموحات الأهلاويين في الموسم الحالي، والعمل على المنافسة على البطولات محلياً وقارياً، والسعي لحصد الإنجازات وإسعاد محبي النادي، ومن ثم بدأ مهماته الفنية رسمياً على أن يجري مناورة كروية اليوم (الأربعاء) من أجل تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة الحزم يوم السبت القادم في الرس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيعتمد النهج الفني الذي سيواجه به الخصم، وسيستقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الحزم المرتقبة.

هذا وسيتابع المدرب جروس مباراة الفريق الاتحادي أمام الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بهدف الوقوف على بعض النقاط التي من الممكن استغلالها في مواجهة الديربي التي ستجمع الأهلي بالاتحاد يوم الخميس 31 من شهر أكتوبر الجاري، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وكان المدرب السويسري جروس وصل أمس إلى جدة برفقة اثنين من مساعديه؛ الأول الفرنسي شيخ بوزيان، والثاني الإنجليزي كونلي أودي، ورافق الجهاز الفني المنسق الإداري محمد بارباع.