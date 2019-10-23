شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة خادم الحرمين تحرر حكمين سعوديين من مظاهرات تشيلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

نجحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة تشيلي، في تحرير كل من الحكمين فيصل الدغريري، وعثمان حكمي، المرافقين للمنتخب السعودي للكاراتيه المشارك في بطولة العالم الـ11 للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي ستبدأ فعالياتها اليوم الأربعاء في مدينة سانتياغو، بعد أن علقا في منطقة المظاهرات وأعمال الشغب في وسط العاصمة سانتياجو.

وقد صرح رئيس البعثة الدبلوماسية للمملكة في دولة تشيلي الوزير المفوض عبدالله بن فائز الشريف، أن جهود العاملين في السفارة المشاركين في لجنة الطوارئ التي شكلتها السفارة بعد أن تدهورت الأوضاع الأمنية في العاصمة سانتياجو نتيجة للمظاهرات التي أسفرت عن أعمال شغب وسرقة للممتلكات وسقوط عدد من القتلى على مدار الأيام الثلاثة الفائتة نجحت في تحرير كل من فيصل الدغريري، وعثمان حكمي، من منطقة الشغب في قلب العاصمة ونقلهم بسلام إلى فندق الهوليدي إن.

وأهاب عبدالله الشريف في ختام تصريحه بالمواطنين السعوديين سواء العاملين في دولة تشيلي أو القادمين للسياحة توخي الحذر وأخذ الحيطة في ظل تلك الأحوال الأمنية المتدهورة، وأكد على ضرورة أن يتواصل المواطنون السعوديون مع السفارة في حالة تعرضهم لأي خطر من أجل عمل التدابير اللازمة لرفع هذا الخطر عنهم.

ومن جانب آخر، أعرب فيصل الدغريري عن خالص شكره وتقديره لكل العاملين في السفارة على جهودهم الجبارة والحثيثة في تحريره هو وزميله عثمان حكمي.