شكرا لقرائتكم خبر عن برونزية آسيا للمزيدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

انتزع الرباع السعودي نواف المزيدي الميدالية البرونزية والمركز الثالث بمنافسات لعبة النتر بوزن 67 كجم ببطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال والتأهليلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام منافساتها بالعاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

وتحدى المزيدي في هذه البطولة على عدة عقبات أهمها قوة المنافسة وشدتها بتواجد العديد من نجوم هذا الوزن على مستوى العالم المنصفين الأوائل بفئة الشباب، كذلك مدة السفر الكبيرة والتي تخطت اليومين الكاملين لحين الوصول للعاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، وطول الانتظار بعدة مطارات، واللعب مباشرة في اليوم التالي في ظل قوة المنافسة التي شهدتها هذه البطولة.

من جهته، بارك الرباع نواف المزيدي للقيادة الرياضية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية ولمسؤولي اللعبة بقيادة رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي على الجهد الكبير والدعم اللا محدود الذي تلقاه رفع الاثقال وتذليل كافة العقبات وإقامة العديد من المعسكرات الخارجية والداخلية خلال فترة الإعداد لهذه البطولة والاستحقاقات المهمة القادمة والتي نتج عنها تحقيق ميدالية قارية برونزية باسم الوطن الغالي المملكة العربية السعودية، مقدما شكره للمدير الفني للمنتخب المدرب القدير خالد قرني على وقوفه بجانبه طوال الفترة الماضية.

وأضاف: «طوال رحلة السفر للوصول لمقر البطولة وعناؤها الذي عانيناه كان دافعا لي بأن أُتوّجه بميدالية تستحق هذا الشقاء وهو أن ما يمكن تقديمه للوطن، ومشاهدة راية التوحيد علم المملكة ضمن منصات التتويج لمثل هذه البطولات القارية والقوية هو محل فخر واعتزاز لنا جميعاً».