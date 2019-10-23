الهندي رئيساً لحراء

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) بات في حكم المؤكد تنصيب خالد الهندي رئيساً لنادي حراء مساء اليوم الأربعاء خلال الجمعية العمومية التي ستقام على مسرح بيت الشباب بمدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، بحضور مندوبين من مكتب الهيئة العامة للرياضة بمكة، وذلك بعد أن تم رفض الطعون التي تقدم بها الرئيس الحالي حامد المؤذن من قبل لجنة الطعون بالهيئة العامة للرياضة، وقد رجحت 3 بطاقات ذهيبة (رسوم كل باقة 100 ألف) كفة خالد الهندي للرئاسة.

بات في حكم المؤكد تنصيب خالد الهندي رئيساً لنادي حراء مساء اليوم الأربعاء خلال الجمعية العمومية التي ستقام على مسرح بيت الشباب بمدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، بحضور مندوبين من مكتب الهيئة العامة للرياضة بمكة، وذلك بعد أن تم رفض الطعون التي تقدم بها الرئيس الحالي حامد المؤذن من قبل لجنة الطعون بالهيئة العامة للرياضة، وقد رجحت 3 بطاقات ذهيبة (رسوم كل باقة 100 ألف) كفة خالد الهندي للرئاسة.

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