شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يغسل أحزانه المحلية بـ«الوصل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بثوب جديد يخوض العميد لقاء من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على فريق الوصل الإماراتي في الساعة 6:30 من مساء اليوم (الأربعاء)، ضمن لقاءات ذهاب دور الستة عشر لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وذلك على ملعب زعبيل نادي الوصل بدبي.

ويدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد التغييرات الفنية التي حدثت بتعيين الوطني محمد العبدلي مدرباً للفريق بدلاً من التشيلي خوسيه سييرا. وشهدت التدريبات الاتحادية في الفترة الأخيرة عودة الروح المعنوية باكتمال العناصر الفنية في الفريق بعودة الثنائي المدافع المغربي مروان داكوستا والمهاجم الصربي بريجيوفيتش اللذين اعتمد مدرب الفريق عليهما لتمثيل الفريق في لقاءاليوم إضافة للبرازيلي الحارس غروهي والمهاجم رومارينهو، ومن المحتمل أن يكون المحترف الأجنبي الخامس فيتشو.

ويطمح الفريق الاتحادي لمواصلة انطلاقته في البطولة بعد أن تجاوز العهد اللبناني في دور الـ 32 بالانتصار ذهاباً بثلاثية نظيفة والتعادل السلبي إياباً، وكذلك يسعى الجهاز الفني لإعادة الصورة الحسنة للفريق بعد الانتكاسة التي تعرض في منافسات الدوري المحلي.

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فيما يدخل فريق الوصل الإماراتي هذا اللقاء بعد أن تجاوز فريق الهلال السوداني في الدور السابق وبصعوبة بفضل هدف الإياب بعد فوزه على أرضه بهدفين نظيفين وخسارته في السودان بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفريق الوصلاوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحقيق انتصار يقربه من التأهل للدور التالي.

ويقف التاريخ بجانب الوصل الذي تمكن من تجاوز الاتحاد في الموسم الماضي في ذات البطولة بعد تعادلهما في جدة بهدف لكل منهما ومن ثم تعادلا سلبياً في الإمارات، فلذا فإن الاتحاد يخوض هذا اللقاء للثأر من خروجه وإبعاد فريق الوصل ومواصلة انطلاقته في البطولة.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم تونسي يتقدمهم صادق السالمي حكم ساحة، وأيمن إسماعيل وخليل الحساني مساعدين، أما الحكم الرابع فهو الدولي التونسي سليم بلخواص.