شكرا لقرائتكم خبر عن «البولينج» يبحث عن لقب الأساتذة بفريقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الكويت)

تواصلت أمس الثلاثاء المشاركة السعودية في منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي المقامة حالياً بدولة الكويت، وخاض منتخب سيدات البولينج منافسات الزوجي بفريقين؛ الأول يضم مشاعل العبدالواحد وهديل ترمين، والثاني أماني الغامدي وغادة نمر، وأقيمت المنافسات على 6 أشواط تميزت بالندية والحماس بمشاركة 10 فرق يمثلون خمس دول (السعودية، البحرين، الإمارات، عمان، والكويت)، وأسفرت النتائج عن تحقيق الفريقين المركزين التاسع والعاشر على التوالي، وسيستمر تجميع نقاط اللاعبات اليوم (الأربعاء) خلال منافسات الفرق التي تنطلق عند العاشرة صباحاً، إذ يتم حساب مجموع الأشواط الـ18 لكل لاعبة ليتأهل بعدها أصحاب المراكز الثمانية الأولى للمنافسة في مسابقة الأساتذة التي تقام غدا الخميس.

على ذات الصعيد حقق المنتخب السعودي للمبارزة المركز الثالث مكرر في منافسات «فرق فلورية» ومثله اللاعبات لين الفوزان وسارة السالمي وأسيل حلواني وندى عابد، وسيختتم أخضر المبارزة مشاركته في الدورة اليوم بخوض اللاعبات فوزية الدوسري وشيخة الدوسري وحسناء الحماد وربى المصري منافسات الفرق لسلاح سابر «كما سيشارك منتخب المبارزة في «فرق»ابيه» والمكون من اللاعبات أريج عابد وندى عابد وفوزية الخيبري ومشاعل الخيال.

على صعيد ثان، يخوض المنتخب السعودي لكرة السلة اليوم الأربعاء مواجهته الثالث في البطولة بلقاء المنتخب البحريني.