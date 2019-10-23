المنتخب يطالب بخوض مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز بالكأس فى فترة التوقف...

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ويخوض المنتخب الوطني مباراة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل في أولى مباريات المنتخب الرسمية تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري ، حيث يلعب الفراعنة مع كينيا وبعدها بأيام أمام جزر القمر يوم 18 الشهر ذاته في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة "الكاميرون 2021". )
أوضح بركات في تصريحات تلفزيوينة إن الجهاز سيطلب ذلك حتى يتسنى له ضم لاعبين من الأندية الثلاثة خاصة وأن أغلب اللاعبين من الزمالك والأهلي وبيراميدز قبل المباراة الودية .
وأشار محمد بركات أن الجهاز الفني يرغب في أقامة مباراة ودية يوم 8 نوفمبر المقبل ، مُشيرًا إلى أنه حال إقامتها بالفعل قد يتم تقديمها 24 ساعة حتى لا تتعارض مع موعد افتتاح بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد وأنه تم مخاطبة جيبوتي وليبيريا لكن جهاز المنتخب لم يصله رد نهائي منهما حتى الآن.
أكد مدير منتخب مصر أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة سيحضر اجتماع الجهاز الفني للفريق القومي غدًا الأربعاء في مقر الجبلاية ذلك لتنسيق موعد المباريات .
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