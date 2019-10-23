شكرا لقرائتكم يبوشا يعقد جلسة مع أعضاء جهازه الجونة لدراسة المرحلة المقبلة بعد تأجيل مواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الصربي يبوشا المدير الفني لفريق الجونة، جلسة مع أعضاء جهازه العاون، لرسم خطة المرحلة المقبلة، بعدما أصدر اتحاد الكرة بيانًا يؤكد خلاله تأجيل مواجهة الأهلى التى كان مقرر لها مساء اليوم الأربعاء، لتقام يوم 25 من الشهر الجارى.

ويرغب يبوشا فى تحديد البرنامج الذى سيتبعه الفريق الساحلى خلال فترة التوقف الدولى، ولحين الانتهاء من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تحتضنها القاهرة الشهر المقبلة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين.

ومن المنتظر أن يحدد الصربى يبوشا البرنامج الخاص الذى سيتبعه اللاعبين خلال تلك الفترة، والتى من الوارد أن يخوض خلالها مباريات ودية حتى لا يفقد اللاعبين حساسية المباريات.