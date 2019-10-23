شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي فى البطولة العربية اليوم الأربعاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينقل لكم الخليج 365 بثا مباشر لمشاهدة مباراة الإسماعيلي المصري والجزيرة الإماراتي المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإسماعيلية في ذهاب دور الـ 16 لكأس الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب.

ويقود الطاقم المغربي الحكم نور الدين الجعفري، ويسانده المساعدين يوسف مبروك ويحيى النوالي، الحكم الرابع جلال جيد.

ووصلت بعثة الجزيرة لمطار القاهرة اليوم الإثنين استعدادا للمباراة، التي سيغيب عنها عدد من نجوم الفريق الإماراتي، أبرزهم كينو، وعمر عبد الرحمن وعلي مبخوت.

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وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

من ناحيته خصص مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، 500 تذكرة من تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام الجزيرة الإماراتي، لجماهير الدراويش من خارج محافظة الإسماعيلية التي تسعى لمؤازرة الفريق عن طريق الحجز الالكتروني.

و حددت مديرية أمن الإسماعيلية أعداد المشجعين المصرح حضورهم في مباراة الأربعاء المقبل، أمام الجزيرة الإماراتي على ملعب استاد الاسماعيلية، في ذهاب ثمن النهائي للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

وأرسلت الجهات الأمنية خطابا للنادي الإسماعيلي يفيد بالموافقة على حضور خمسة آلاف مشجع.