شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مشاركة منتخب الناشئين في بطولة الكاراتيه بتشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه إلغاء مشاركة منتخبي الناشئين والشباب في بطولة العالم للكاراتيه المقامة حالياً في العاصمة التشيلية سانتياجو، وعودة الفريق اليوم الأربعاء إلى الدولة على إثر الأوضاع الأمنية والاحتجاجية التي شهدتها تشيلي بالتزامن مع وصول البعثة والبعثات الأخرى للبطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء مشاركة منتخب الناشئين في بطولة الكاراتيه بتشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.