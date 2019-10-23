لامبارد مدرب تشيلسي يستمد الإلهام من تشكيلة أياكس الشابة









اسماء السيد - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء إن انجازات أياكس امستردام الهولندي الموسم الماضي تبرهن على قدرة فريق شاب على الذهاب بعيدا مشيرا إلى أن فريقه سيستلهم تلك التجربة حين يلتقي الفريقان غدا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأطاح أياكس، بتشكيلته الشابة وبقيادة المدرب ايريك تين هاج، بفريقين من العيار الثقيل وهما ريال مدريد ويوفنتوس في أداور خروج المغلوب في نسخة الموسم الماضي من البطولة قبل أن يخرج لاحقا أمام توتنهام هوتسبير في الدور قبل النهائي.

ولجأ لامبارد أيضا للاختيار من أكاديمية النادي هذا الموسم بعد أن فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عقوبة منع تشيلسي بمقتضاها من ضم لاعبين جدد. لكن لامبارد لاعب الوسط السابق للمنتخب الإنجليزي قال إنه يدعو للاستعانة بجهود اللاعبين الشبان على أساس جدارتهم في اللعب وليس اضطرارا لذلك.

وأضاف لامبارد للصحفيين "ما حققه اياكس العام الماضي كان مذهلا.

"نحن في موقف الآن له جذوره التاريخية بتصعيد لاعبين شباب. أمامنا طريق طويل سنقطعه. لكن على المدى القصير، أشعر بالرضا عما حققناه".

وأضاف "ترون مدى ثقتي في هؤلاء اللاعبين. البعض يقول إنني دفعت بهم بسبب عدم وجود بدائل أمامي وهذا غير صحيح. اخترت اللعب بهؤلاء اللاعبين".

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ويتصدر أياكس المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط بعد فوزه على بلنسية الاسباني وليل الفرنسي بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وقال لامبارد إنه كان منتبها لكيفية تأقلم المنافس بعد انتقال الثنائي الذي تألق الموسم الماضي ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس وفرينكي دي يونج إلى برشلونة.

وأضاف "شاهدت اياكس يلعب العام الماضي وأعرف أن تشكيلة الفريق تغيرت قليلا. أدرك تماما المخاطر الجديدة التي أمامهم.

"حقق اياكس انتصارين مقنعين في أول مباراتين. نحترم اياكس كثيرا كفريق كما أننا نثق في أنفسنا. ندرك صعوبة المواجهة".

وسيعاني خط وسط تشيلسي بعد أن كشف لامبارد عن أن نجولو كانتي المصاب في أعلى الفخذ وروس باركلي الذي يعاني من إصابة في الكاحل لن يسافرا مع الفريق من أجل التعافي والاستعداد لمباراة بيرنلي السبت المقبل في الدوري الانجليزي الممتاز. كما لن يسافر أيضا قلب الدفاع أنطونيو روديجر رغم أنه شارك في تدريبات الفريق.

وقال لامبارد "كانتي وباركلي وروديجر ليسوا معنا. روديجر تدرب معنا اليوم لكنه خارج التشكيلة التي ستشارك في مباراة مطلع الأسبوع.

"نجولو يتدرب لكننا سنرى كيف ستكون حالته مطلع الأسبوع. لسنا متأكدين من حالته".