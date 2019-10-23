اجتماع فنى فى الجونة لرسم خطة المرحلة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني لفريق الجونة، جلسة مع أعضاء جهازه المعاون، لرسم خطة المرحلة المقبلة.
ويرغب نيبوشا فى تحديد البرنامج الذى سيتبعه الفريق الساحلى من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين.
ومن المنتظر أن يحدد الصربى نيبوشا البرنامج الخاص الذى سيتبعه اللاعبون ويخوض من خلالها مباريات ودية حتى لا يفقد اللاعبون حساسية المباريات.
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