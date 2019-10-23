شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فنى فى الجونة لرسم خطة المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني لفريق الجونة، جلسة مع أعضاء جهازه المعاون، لرسم خطة المرحلة المقبلة. ويرغب نيبوشا فى تحديد البرنامج الذى سيتبعه الفريق الساحلى من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين. Advertisements ومن المنتظر أن يحدد الصربى نيبوشا البرنامج الخاص الذى سيتبعه اللاعبون ويخوض من خلالها مباريات ودية حتى لا يفقد اللاعبون حساسية المباريات.

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