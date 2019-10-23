شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن عبد الغفار يقود الترسانة أمام النجوم بعد رحيل علاء ميهوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين على منح الفرصة كاملة لمؤمن عبد الغفار المدرب العام للفريق، الذى تم تصعيده كمدير فنى مؤقت خلال لقاء الفريق المقبل النجوم فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدورى القسم الثانى .

كان مسئولو الترسانة قد قاموا بإنهاء التعاقد بالتراضى مع علاء ميهوب المدير الفنى السابق للفريق بعد الهزيمة المفاجئة التى منى بها الشواكيش أمام منتخب السويس بهدفين مقابل لا شىء .

وأعلن مجلس إدارة الترسانة أنه فى جميع الظروف فسيتم منح الفرصة لمؤمن عبد الغفار لقيادة الفريق فى منصب الرجل الأول أمام النجوم وتقييمه عقب اللقاء.

Advertisements