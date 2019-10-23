شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: عمر جابر رحب بالعودة للزمالك وبيراميدز رفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود جابر مدرب فريق الاسماعيلى السابق والد عمر جابر لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر أن عمر رحب بالعودة إلى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن هذا الأمر تم رفضه من قبل المسئولين فى نادى بيراميدز.

وأوضح محمود جابر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن أنتقال عمر إلى فريق الاهلى أمر صعب للغاية بسبب قوة أرتباطه بالزمالك جمهورة منذ الصغير ولم يقبل هذا.

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وتمنى محمود جابر أن عمر نجله يتواجد بفريق الاسماعيلى لمدة موسم فقط قبل الاعتزال كرة القدم.