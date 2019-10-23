شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى اليوم بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى اختبارًا صعبًا حينما يستضيف نظيره الجزيرة الإماراتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد "الإسماعيلية" وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع.

موعد مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى

تقام فى السابعة مساء اليوم الأربعاء مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى، وكان الدراويش قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلي بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الإطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.

طاقم تحكيم مغربى لمباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى

ويدير مباراة الليلة بين الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى طاقم تحكيم مغربى يضم كلاً من، نور الدين الجعفري، بينما يسانده يوسف مبروك ويحيى النوالي كحكمين مساعدين، وجلال جيد كحكم رابع.

مكافأت التتويج بالبطولة العربية

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

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وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

غيابات الجزيرة الإماراتى أمام الإسماعيلى

على الجانب الآخر، يبحث الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لنادي الجزيرة الإماراتي، عن تحقيق نتيجة إيجايبة الليلة تسهل من مهمة فريقه فى مباراة العودة لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه ناديه الذى يفتقد عددًا من النجوم الأساسيين خلال مواجهة الدراويش وهم خلفان مبارك والبرازيلي كينو للإصابة، وعلي مبخوت وعمر عبد الرحمن "عموري" للإرهاق ومراد باتنا لعدم الجاهزية الفنية.

وحقق فريق الجزيرة فوزًا غاليًا خارج ملعبه على خورفكان بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإماراتي "دوري الخليج العربي".