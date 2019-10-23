شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يرفض منح لاعبى دجلة راحة من التدريبات بعد التعادل مع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، منح لاعبى فريقه راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، بعد التعادل الإيجابى مع مصر المقاصة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الدجلاوى تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على أن يحدد بعدها الجهاز الفنى برنامج المرحلة المقبلة.

وارتفع رصيد الفريق الدجلاوى لثلاثة نقاط، محتلاً المركز الخامس عشر بجدول الدورى، كما ارتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة السابعة، محتلاً المركز السابع.