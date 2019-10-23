النشرة الرياضية.. تأجيل الدوري.. وتعليق الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الرياضية، والتي كان أبرزها تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس والأسبوع السادس إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء 22 أكتوبر 2019) كالتالي:
رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل الدوري لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة
اتحاد الكرة يعلن مصير مباراة الأهلي والزمالك بعد تأجيل الدوري
أول تعليق من الأهلي على قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري
الزمالك: كنا جاهزون لخوض القمة.. وملتزمون بقرار اتحاد الكرة
المنتخب: تأجيل الدوري يضرنا في حالة واحدة
مصدر لمصراوي: حسم ملف التجديد لرباعي الأهلي خلال الفترة المقبلة
استعدادًا لموقعة الأبطال.. صلاح يعود لتدريبات ليفربول قبل مواجهة جينك
كلوب يحدد موقف صلاح من مواجهة جينك بدوري الأبطال
دوري الأبطال.. ريال مدريد يُسقط جالطة سراي.. وثلاث خماسيات
الانتصار الأول.. أسوان يفوز على إنبي بهدف في الدوري
في مباراة قوية.. المقاصة يعود ويتعادل مع دجلة بهدفين لكل منهما
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