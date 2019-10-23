المنتخب: تأجيل الدوري يضرنا في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن تأجيل الدوري قد يفسد استعدادات المنتخب لمواجهة كينيا في مستهل التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا حال إقامة مباريات كأس مصر خلال فترة التوقف في المدة من 1 حتى 9 نوفمبر المقبل.

وقال بركات، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" الثلاثاء: "تأجيل الدوري سيكون مفيدا لنا حتى ينتظم اللاعبون في تدريبات المنتخب ويتم إعلان القائمة مبكرا، لكنه لن يكون مفيدا حال إقامة كأس مصر".

وأضاف: "سنطلب إقامة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الكأس مبكرا مع بداية نوفمبر حتى يتسنى لنا ضم اللاعبين الدوليين خاصةً أن أغلبهم من الأندية الثلاثة، ليكون لدينا الوقت الكافي من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة".

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وتابع: "قرر حسام البدري عقد اجتماع مع الجهازه المعاون يوم الأربعاء في مقر الجبلاية بحضور حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة من أجل لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر بعد قرار تأجيل الدوري".

وأكمل: "نسعى لخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر، وقد تقام بنسبة 50%"، وفي حال إقامتها قد يتم تقديمها 24 ساعة حتى لا تتعارض مع موعد افتتاح بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد، خاطبنا جيبوتي وليبيريا لكن لم يصلنا رد حتى الآن".

وأتم: "من الصعب انضمام لاعبي المنتخب الأولمبي للمنتخب الأول قبل نهاية مشواره الإفريقي، هناك 40 لاعبا في دائرة اختيارات الجهاز الفني، وستتكون القائمة النهائية من 25 لاعبا لمباراتي كينيا وجزر القمر، وأغلبهم من معسكر أكتوبر".

ويستعد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تقام في الكاميرون.