الزمالك: كنا جاهزون لخوض القمة.. وملتزمون بقرار اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك إلتزام القلعة البيضاء بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.
وفي تصريحات لـ"يلا كورة" قال أمير مرتضى منصور :"كنا جاهزون لخوض مباراة القمة، ولعبنا بالفعل أمام المقاولون رغم تأجيل مواجهة الاهلي".
وكان الأهلي قد أعلن رفضه استكمال مسابقة الدوري قبل مواجهة فريق الزمالك في الجولة الرابعة بعد أن أعلن اتحاد الكرة تأجيل القمة لدواعي أمنية.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الدوري بالكامل بالإضافة إلى تأجيل مباراة الأهلي والزمالك إلى ختام الدور الأول دون تحديد موعد وملعب للقاء.
وأتم أمير مرتضى :"ملتزمون بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم، لعبنا مباراة المقاولون لأننا نحترم قرارات الأمن واتحاد الكرة".
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