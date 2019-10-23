مبابي يحطم رقم ميسي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشارك مبابي كبديل في الدقيقة الـ52، حيث فضَّل المدرب توماس توخيل عدم منحه مباراة كاملة بعد تعافيه من الإصابة مؤخرًا، واحتاج اللاعب إلى 26 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثة أهداف، في الدقائق 61، 63 و79 من اللقاء.

مبابي الذي لم يتجاوز من العمر 21 عاما سجل 17 هدفًا في 27 مباراة لعبها في تشامبيونزليج حتى الآن، بواقع ستة أهداف بقميص ناديه السابق موناكو الفرنسي، و11 هدفًا مع باريس سان جيرمان، وذلك على مدار أربعة مواسم.

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وأصبح مبابي البالغ من العمر (20 عاما و306 يوما) أصغر لاعب في تاريخ المسابقة وصولا إلى 15 هدفًا، متجاوزا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الـ15 بعمر (21 عاما و288 يوما).

وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).

يُذكر أن مبابي، الذي أصبح أيضا أصغر فرنسي يسجل هاتريك في تشامبيونزليج، هو أول لاعب يسجل ثلاثية في المسابقة مع دخوله كبديل، منذ الإسباني خوسيبا يورينتي مع فياريال أمام ألبورج الدنماركي يوم 21 أكتوبر 2008.