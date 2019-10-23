محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
استنكر عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق، تأجيل بطولة الدوري لما بعد انتهاء منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
الحضري غرد على حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً:"من بعد ما كنا أقوى دوري في المنطقة العربية والإفريقية.. دلوقتى مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم.. الدوري المصري أيتها الروح التي تفتت أرقد في سلام".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد ـ أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء ـ تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز، لتقام بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي تنطلق في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.
وكذلك أوضح الاتحاد أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستُقام في نهاية الدور الأول بدلًا من الجولة الرابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيله.. عصام الحضري للدوري المصري: أرقد في سلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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