بعد تأجيل الدوري.. حسام البدري يجتمع مع جهازه المعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قرر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدا، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما بالقاهرة.

ويستعد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تقام في الكاميرون.

ويناقش البدري مع جهازه المعاون من أجل الإعداد للمباراتين ووضع حلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل انطلاق المعسكر.

يذكر أن الجهاز المعاون للبدري يتكون من محمد بركات مدير المنتخب، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض مدربون، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.