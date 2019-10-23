زيدان : ريال مدريد قدم أداءًا جيدًا أمام جلطة سراي

أكد زين الدين زيدان ،المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه قدم أداءًا جيدًا أمام مستضيفه جلطة سراي التركي.

ريال مدريد حقق فوزًا مهمًا أمام جلطة سراي بهدف نظيف، بواسطة لاعبه الألماني كروس، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات

بدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، " أعتقد أننا قدمنا أداءًا جيدًا أمام جلطة سراي اليوم، بالرغم من صعوبة المباراة في بعض الأوقات".

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وتابع " كنا جيدين من حيث الكثافة العددية والهجومية، ولذلك خلقنا

العديد من الفرص، وكدنا أن نعزز النتيجة بأكثر من هدف".

وأوضح زيدان " نأمل في تحقيق المزيد من الانتصارات لعبور مرحلة المجموعات والمنافسة على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وتطرق في حديثه إلى كورتوا حارس مرمى الفريق، بعد تألقه خلال المباراة وتصديه للعديد من الفرص، قائلًا، " كورتوا تصدى للعديد من الفرص الخطيرة، وهذا دوره بالتأكيد أن يمنع مرماه من تلقي الأهداف".