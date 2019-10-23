شاهد.. توتنهام يقهر سرفينا زفيزدا بخماسية في دوري الأبطال

اكتسح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بخماسية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء مساء اليوم في العاصمة الإنجليزية لندن، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعاتبدوري أبطال أوروبا.
سجل خماسية توتنهام كل من هاري كين بواقع هدفين في الدقيقتين 9، 72، ثم أضاف مثلهم الكوري الجنوبي سون هيونج مين فيالدقيقتين 16، 44، ثم أضاف إيريك لاميلا هدف آخر للسبيرز في الدقيقة 57.
بهذه النتيجة ينتزع توتنهام وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يتراجع سرفينا زفيزدا إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة برصيد 9 نقاط.
شاهد أهداف المباراة
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