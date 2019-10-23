شاهد.. ريال مدريد يقتنص أول 3 نقاط في دوري الأبطال بالفوز على جالطة سراي

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوز مهم على نظيره جالطة سراي التركي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب تورك تيليكوم بتركيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات

سجل الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد هدف المباراة الوحيد في شباك جالطة سراي التركي، في الدقيقة 18.

دخل ريال مدريد المباراة وهو يحتاج للفوز

من أجل حصد المزيد من النقاط لتحسين مركزه في دور المجموعات عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان في افتتاح مشواره بالبطولة ثم التعادل في المباراة الثانية أمام كلوب بروج.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي في الصدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بـ9 نقاط.