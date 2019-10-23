مانشستر سيتي يكتسح أتالانتا بخماسية في دوري الأبطال

اكتسح فريق مانشستر سيتي الانجليزي نظيره اتالانتا الإيطالي بخمسة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء علي ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة

دوري ابطال اوروبا.

سجل اهداف اللقاء سيرجيو اجويرو هدفين وهاتريك ارحيم سترلينج في الدقائق 34،38، 58 64،69، بينما سجل لاتالانتا روسلان

ميالنوفسكي في الدقيقة 28.

وشهد اللقاء طرد فودين لاعب مانشستر سيتي فيل فودين في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة يحصد مانشستر سيتي النقطة التاسعه يحتل بها صدارة المجموعه الثالث بينما يتجمد رصيد اتالانتا بدون نقاط يتزيل بها ترتيب المجموعة.