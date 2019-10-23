فيديو.. يوفنتوس يسقط لوكوموتيف موسكو ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال

استطاع فريق يوفنتوس أن ينتزع فوزًا ثمينًا أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب آليانز ستاديوم معقل البيانكونيري،

في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية يوفنتوس لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقتين 77، 79، فيما

سجل هدف لوكوموتيف موسكو اللاعب أليكسي ميراتشوك في الدقيقة 30.

بهذه النتيجة يتصدر يوفنتوس المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يحل وصيفًا، فيما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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