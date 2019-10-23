الارشيف / اخبار الرياضه

باريس سان جيرمان يسحق كلوب بروج بخماسية بدوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

فاز باريس سان جيرمان على نظيره كلوب براج، بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال

أوروبا.
سجل ماورو إيكاردي هدفين وكيليان مبابي 3 أهداف،  نجما الفريق الباريسي أهداف اللقاء، في الدقائق 7، 61، 63، ،79، 83 على نحو الترتيب. 
بتلك النتيجة تصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، في حين تجمد رصيد كلوب براج عند 2 نقطتين. 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسحق كلوب بروج بخماسية بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا