باريس سان جيرمان يسحق كلوب بروج بخماسية بدوري أبطال أوروبا

فاز باريس سان جيرمان على نظيره كلوب براج، بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال

أوروبا.سجل ماورو إيكاردي هدفين وكيليان مبابي 3 أهداف، نجما الفريق الباريسي أهداف اللقاء، في الدقائق 7، 61، 63، ،79، 83 على نحو الترتيب.بتلك النتيجة تصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، في حين تجمد رصيد كلوب براج عند 2 نقطتين.