بايرن ميونيخ يفوز على أولمبياكوس بصعوبة بدوري أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونيخ فوزًا صعبًا أمام أولمبياكوس بثلاث أهداف لهدفين ، خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح التسجيل المغربي يوسف العربي لاعب أولمبياكوس، في الدقيقة 23، ثم سجل روبرت ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونيخ هدفين في الدقائق 34،

62.

بعدها سجل جويلهيرمي لاعب أولمبياكوس هدف فريقه الثاني، في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة تصدر الفريق البافاري المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، في حين تذيل أولمبياكوس المجموعة برصيد نقطة.