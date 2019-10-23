سترلينج يحقق رقم قياسي مع مانشستر سيتي بدوري الأبطال

نجح النجم الانجليزي رحيم سترلينج في تسجيل هاتريك لمانشستر سيتي في شباك اتلانتا في المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب الاتحاد ضمن الجوله الثالثه لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا. ملعب الاتحاد ضمن الجوله الثالثه لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا. وبذلك يصبح ستيرلينج هو أول لاعب إنجليزي يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا لمانشستر سيتي . والجدير بالذكر ان الاعب انضم الي صفوف مانشستر سيتي في صيف 2015.

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