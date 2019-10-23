فيديو.. شلتوت: مباراة الأهلي و الزمالك ستقام في نهاية الدور الأول

أكد عصام شلتوت الناقد الرياضي، بعض أعضاء إتحاد الكرة لوحوا بالإستقالة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بسبب تأجيل مباريات الدوري المصري.
وأضاف "شلتوت "، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عليفضائية "الحدث اليوم"، أن وزير الشباب و الرياضة أكد لأعضاء إتحاد الكرة أن من سيستقيل لا يراعي الحد الادني من مصلحة مصر.
وأوضح "شلتوت"، أن الأهلي و الزمالك سيلعب في نهاية الدور الاول بمباريات الدوري المصري ، قائلا :" لماذا لم يتم إبلاغ النادي الأهلي منذ البداية بموعد المباراة؟ ، و لماذا لم يخبره أن الموقف الأمني هو المتحكم في موعد المبارة جميع هذه الأسئلة يجب الإجابة عليها".
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