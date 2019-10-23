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نستعرض معكم جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020، والذي سيقام مباراته النهائية في ملعب أتاتورك في مدينة اسطنبول التركية في شهر مايو 2020.
حامل اللقب “ليفربول” وضع في المجموعة الخامسة مع نابولي الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي وخينت البلجيكي.
أما صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا “ريال مدريد” فقد وضع في المجموعة الأولى مع أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي وجالاطا سراي التركي.
إليكم ترتيب الـ 8 مجموعات.
الجدول مُحدث بعد انتهاء كل جولة من جولات هذه المرحلة (تحتاج لتصفح الموقع من أجل مشاهدة الجداول بشكل صحيح).
المجموعة الأولى Ⓐ
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الترتيب
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النقاط
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أهداف مُسجلة
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أهداف مُستقبلة
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