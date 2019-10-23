نتيجة مباراة جالاطا سراي وريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

استعاد ريال مدريد آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بفضل الفوز الصعب الذي حققه على مضيفه جالاطا سراي التركي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات، مساء اليوم الثلاثاء.

ودخل ريال مدريد المباراة التي أقيمت على ملعب جالاطا سراي “ستاد تورك تليكوم أرينا” وفي جعبته نقطة يتيمة من تعادله مع كلوب بروج البلجيكي، بعد أن هزم في الافتتاح أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد.

سجل الهدف الوحيد لريال مدريد في هذه المباراة النجم الألماني “توني كروس” من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من البلجيكي إدين هازارد المنفرد.

وأهدر ريال مدريد العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الثاني من المباراة بسبب الاندفاع الكبير لجميع خطوط جالاطا سراي إلى الخطوط الأمامية لمحاولة إدارك هدف التعديل.

واستعان زين الدين زيدان باللاعب البرازيلي الشاب “فينسيوس جونيور” والكولومبي “خاميس رودريجيز” ثم الكرواتي “لوكا يوفيتش” في الدقائق العشر الأخيرة من على دكة البدلاء.

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وتصدت العارضة لتصويبة قوية من إدين هازارد في منتصف الشوط الثاني، ولم تتح فرص واضحة لنادي جالاطا سراي الذي عانى بسبب ضعف مستوى لاعبه المغربي يونس بلهندة.

وتقدم ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق 5 نقاط عن باريس سان جيرمان الذي اكتسح في نفس الجولة فريق كلوب بروج بخمسة أهداف دون رد في بلجيكا.

ويستقبل ريال مدريد نظيره جالاطا سراي في الجولة الرابعة من دوري ابطال اوروبا في الأسبوع بعد المقبل (6 نوفمبر 2019) على ملعب سانتياجو برنابيو.

في الجدول التالي نستعرض معكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وجالاطا سراي فى دوري أبطال أوروبا:

التاريخ + الدور النتيجة الملعب 2000-2001 (دور ربع النهائي) جالاطا سراي 3-2 ريال مدريد تورك تليكوم أرينا 2000-2001 (دور ربع النهائي) ريال مدريد 3-0 جالاطا سراي سانتياجو بيرنابيو 2012-2013 (دور ربع النهائي) ريال مدريد 3-0 جالاطا سراي سانتياجو بيرنابيو 2012-2013 (دور ربع النهائي) جالاطا سراي 3-2 ريال مدريد تورك تليكوم أرينا 2013-2014 (دور المجموعات) جالاطا سراي 1-6 ريال مدريد تورك تليكوم أرينا 2013-2014 (دور المجموعات) ريال مدريد 4-1 جالاطا سراي سانتياجو بيرنابيو 2019-2020 (دور المجموعات) جالاطا سراي ؟ ريال مدريد تورك تليكوم أرينا