صاروخية "كروس" تقود الريال لتحقيق فوز ثمين على غلطة سراي التركي

حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا على جالطة سراي التركي بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل توني كروس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، ليمنح الميرنجي الانتصار الأوروبي الأول هذا الموسم.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

واعتمد زيدان على طريقة لعب (4-3-3)، بوجود كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي مارسيلو، راموس، فاران، وكارفاخال، وفي الوسط كروس، كاسيميرو، وفالفيردي، وثلاثي هجومي هازارد، رودريجو، وبنزيما.

وعلى الجانب الآخر اعتمد فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي، على طريقة (3-4-1-2)، بوجود موسليرا في حراسة المرمى، أمامه لوينداما، دونك، وماركاو في الدفاع، وماريانو، نزونزي، سيري، ناجاتومو، وبلهندة في خط الوسط، وثنائي هجومي أندوني وبابل.

بدأ أصحاب الأرض بضغط مُبكر، ونجح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد في التصدي ببراعة لتسديدتين من أندوني في الدقيقتين 9 و10.

ومرر كريم بنزيما كرة لزميله البرازيلي رودريجو جوس، والذي استلم وسدد على مرمى جالطة سراي، لكن الحارس موسليرا تصدى لها بسهولة في الدقيقة 13.

ونجح ريال مدريد في تسجيل أول الأهداف عن طريق الألماني توني كروس، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء من البلجيكي هازارد من الطرف الأيسر، وسدد بقوة أقصى يسار الحارس موسليرا في الدقيقة 18.

وكاد هازارد أن يُضاعف النتيجة لريال مدريد، حيث سدد كرة قوية، لكن الحارس موسليرا تصدى لها بسهولة في الدقيقة 27.

وواصل كورتوا حارس ريال مدريد، تألقه في المباراة بالتصدي لتسديدة خطيرة من المغربي يونس بلهندة في الدقيقة 37، حيث أمسك بالكرة على مرتين.

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وحاول بنزيما تهديد مرمى موسليرا بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39، لكنها مرت بجانب القائم الأيسر.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، وأظهر الفريق تحسنًا والتزامًا أكبر من المباريات السابقة، لكن لازالت أزمة الدفاع مستمرة وخاصًة المساحة بين فاران وراموس، بينما تألق كورتوا بشكل لافت.

وفي الشوط الثاني، انطلق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 52، وتوغل في عمق دفاعات جالطة سراي وسدد كرة قوية حولها موسليرا إلى ركنية.

ودفع تريم بالجزائري فيجولي بدلا من دونك، ثم عمر بيرم بدلا من يونس بلهندة، وأخيرًا إيمري مور بدلا من سيري.

واستمرت محاولات الميرنجي لمُضاعفة النتيجة، حيث أرسل بنزيما تمريرة على الطرف الأيسر لهازارد، الذي سدد، ولكن كالعادة موسليرا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 58.

وأهدر هازارد نجم ريال مدريد أخطر فرصة في المباراة في الدقيقة 64، حين توغل في منطقة الجزاء وراوغ الحارس موسليرا لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة.

وقرر زيدان الدفع بفينيسيوس جونيور بدلا من هازارد، وخاميس رودريجيز بدلا من فالفيردي، وأخيرًا يوفيتش بدلا من رودريجيو لتنشيط الجبهة الهجومية.

وكاد نزونزي لاعب جالطة سراي أن يُسجل هدف التعادل لفريقه من كرة رأسية في الدقيقة 83، لكن التسديدة مرت أعلى مرمى كورتوا.

واستمرت المحاولات من كلا الطرفين في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن دون أي خطورة تُذكر لينتهي اللقاء بفوز الميرنجي بأول 3 نقاط له.

المصدر، موقع كورة