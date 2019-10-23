تصرف نيمار قد ينهي حلم عودته لبرشلونة للأبد

ذكرت تقارير صحفية، أن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، لم يتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن حصوله على مكافأة تجديد تعاقده.

وبحسب شبكة "ESPN"، فإن نيمار رفض تسوية القضية مع برشلونة بعيدًا عن المحكمة، وأصر على الحصول على 26 مليون يورو، كجزء متبقي من مكافأة تجديد عقده، وفقًا لما كان متفق عليه مع الإدارة الكتالونية.

ورفض برشلونة دفع ما تبقى له من المكافأة المتفق عليها، بل وقدم شكوى ضده لاسترداد جزء من المبلغ المدفوع، باعتبار أن اللاعب رحل عقب موسم واحد فقط من التجديد.

وكان يوم أمس الإثنين حاسما في هذه القضية، والذي يوافق الموعد النهائي الذي حددته المحكمة لكل من نادي برشلونة ونيمار، لتقديم خلاصتهما كتابيا من خلال محاميهما، حيث أكدت "ESPN" أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق/

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وبحسب الشبكة، فقد تم تعيين قاضيا مكلفا بحل النزاع، بعد تقدم كلا الطرفين بحجتهما، والتي وصلت في مجموعها إلى 3000 ورقة، وهو الأمر الذي يرشح القضية لأخذ المزيد من الوقت، قد يمتد لعدة أشهر قبل النطق النهائي بالحكم.

وقد يتسبب هذا التصرف من قبل نيمار في صعوبة عدوته لبرشلونة من جديد، حيث كان النادي الكتالوني ينتظر بادرة حسن نية من النجم البرازيلي، بإقفال هذه القضية، تمهيدا لعودته، لكن إصرار نيمار قد يقضي على أي أمل بالعودة، رغم كل رغم محاربة النادي الكتالوني طوال الصيف الماضي، في إعادته إلى ملعب كامب نو.

المصدر، موقع كورة

