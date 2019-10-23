رغم هزيمته برباعية قطرية.. الهلال السعودي يتأهل لنهائي أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-4، في إياب نصف نهائي البطولة.

واستفاد الهلال من فوزه ذهابًا في الدوحة بنتيجة 4-1، ليتأهل الفريق السعودي بعد فوزه (6-5) في مجموع المباراتين.

رباعية السد حملت توقيع أكرم عفيف وتي هي نام وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام، فيما سجل هدفي الهلال، سالم الدوسري وبافتيمبي جوميز.

بدأت المباراة بضغط هلالي مبكر، ونجح أصحاب الأرض في هز الشباك عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 12، مستفيدًا من خطأ دفاع السد.

بعد ذلك، ارتكب البريك خطأ ضد أكرم عفيف، ليحصل الأخير على ركلة جزاء، وسددها عفيف بنجاح ليدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 15.

وبعدها بدقيقة، أضاف السد الهدف الثاني من خطأ في وسط ميدان الهلال، لتصل الكرة إلى تي هي نام الذي أودع الكرة داخل الشباك بنجاح.

ولم يمهل السد، نظيره الهلال، حتى سجل الهدف الثالث عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة 19.

Advertisements

وفي الدقيقة 25، سجل الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثاني للهلال، بتسديدة مباشرة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية متقنة من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح السد.

وفي الشوط الثاني، سيطر الهلال على مجريات الأمور وانحصر اللعب في وسط الملعب، وأضاع جيوفينكو فرصة خطيرة في الدقيقة 62.

وأضاع سالم الدوسري، فرصة قريبة للتسجيل في الدقيقة 77، بعد أن سدد الكرة في يد حارس السد.

وتصدى عبد الله المعيوف حارس الهلال، لتسديدة بيدرو في الدقيقة 83، ونجح الشهراني في تشتيت الكرة أمام المرمى في الدقيقة 85.

وسجل خوخي بوعلام الهدف الرابع للسد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي اللحظات الأخيرة، سنحت كرة ثابتة خطيرة للسد، لكن عبد الله المعيوف تصدى لها بنجاح وقاد الهلال للنهائي القاري.

المصدر/ موقع كورة

