رياضة | حصاد مباريات مجموعة الإسماعيلية في القسم الثالث

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أسفرت نتائج الجولة الثانية من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة والتي تضم أندية الاسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط اليوم عن

فوز النوبة الرياضي علي بلدية الاسماعيلية بهدفين دون رد 2-0 بملعب النوبة بالسويس وكان بلدية الاسماعيلية قد خسر اللقاء الأول أمام سماد السويس بهدف نظيف وتعادل النوبة سلبيا أمام راس البر

فوز دمياط علي رأس البر بهدفين لهدف 2-1 بملعب دمياط وخسرت دمياط في الجولة الأولى من ميت الخولي بهدف نظيف بينما تعادل رأس البر أمام سلبيا أمام النوبة

فوز سماد السويس علي كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف 2-1 في ملعب السماد بالسويس وكان لقاء الجولة الأولي للكهرباء خسارة أمام بورتو بهدفين لهدف بينما فاز السماد علي بلدية الاسماعيلية بهدف نظيف

فوز شيابو شحاته علي غزل السويس بثلاثة أهداف لهدفين 3-2 علي ملعب ابو شحاته وفي لقاء الجولة الأولي فازت ابو شحاته علي الشهداء بهدفين مقابل هدف بينما تعادل غزل السويس مع غزل دمياط سلبيا

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وفاز بورفؤاد علي منشية الشهداء بثلاثية نظيفة 3-0 بعد الفوز الجولة الاولي علي ابو صوير بثلاثية مقابل هدف بينما خسرت الشهداء أمام ابو شحاتة بهدفين مقابل هدف

ويفوز غزل دمياط علي ميت الخولي بهدفين دون رد 2-0 وكان لقاء الجولة الأولي للغزل تعادل سلبي أمام غزل السويس بينما فاز ميت الخولي بهدف نظيف علي دمياط

وتم تأجيل لقاء بورتو وأبو صوير إلى يوم الخميس.

ترتيب المجموعة السابعة:

بورفؤاد. 6 نقاط

ابو شحاته. 6 نقاط

سماد السويس 6 نقاط

غزل دمياط. 4 نقاط

النوبة. 4 نقاط

بورتو السويس. 3 نقاط

ميت الخولي 3 نقاط

راس البر. 1 نقطة

غزل السويس. 1 نقطة

كهرباء الإسماعيلية 0

الشهداء. 0

ابو صوير. 0

بلدية الاسماعيلية. 0