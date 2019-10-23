رياضة | "بركات" يكشف موقف رمضان صبحي من الإنضمام للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بركات" يكشف موقف رمضان صبحي من الإنضمام للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، عن صعوبة انضمام لاعبين من المنتخب الأوليمبي للمنتخب الأول خلال معسكر الأخير في نوفمبر الجاري.

وصرح بركات عبر فضائية قناة صدى البلد، أن المنتخب الأوليمبي لديه مهمة وطنية بالمشاركة في بطولة أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب الأول يتمنى التوفيق للمنتخب الأوليمبي وأن ينجح في الصعود للأوليمبياد.

وواصل أن انضمام لاعبين للمنتخب الأول لن يكون بالأمر السهل خاصة أن المنتخب الأوليمبي لن يضمن الصعود للأوليمبياد إلا إذا تجاوز الدور قبل النهائي الذي ستقام مباراته يوم 18 نوفمبر الجاري، وبالتالي من الصعب أن يفرط المنتخب الأوليمبي في أيًا من لاعبيه قبل مباراة نصف النهائي حال صعوده.

وكانت قد ترردت أنباء حول إنضمام لاعبي الفراعنة من المنتخب الأوليمبي إلي المنتخب الأول، خاصة رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، وهو ما خرج ونفاه أمس الكابتن حسام البدري، في تصريحات تلفزيونية أيضاً، مشيراً أن اللاعب لديه مهمة وطنية مع المنتخب الأوليمبي.

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