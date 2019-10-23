رياضة | مدير المنتخب: سنطالب الجبلاية بتقديم موعد مواجهات كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المنتخب: سنطالب الجبلاية بتقديم موعد مواجهات كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر، أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، سيحضر اجتماع الجهاز الفني للفريق القومي غدًا الأربعاء في مقر الجبلاية.

قال بركات في تصريحات تلفزيونية، إن اتحاد الكرة كان يخطط لإقامة مباريات في كأس مصر خلال الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل، في حين أن الجهاز الفني للمنتخب يريد إقامة مباراة ودية يوم 8 من نفس الشهر، ولذلك سيتم التنسيق بشأن الموعد.

فيما أكد مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني سيطلب من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر خلال الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل مبكرًا.

وتابع بركات، إن الجهاز سيطلب ذلك حتى يتسنى له ضم لاعبين من الأندية الثلاثة خاصة وأن أغلب اللاعبين من الزمالك والأهلي وبيراميدز.

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